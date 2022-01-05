Эколог предупредил о грозящей Петербургу эпидемии кишечной инфекции

Из-за несвоевременного вывоза мусора петербуржцам угрожает эпидемия кишечных инфекций. Юрий Шевчук, руководитель северо-западной общественной экологической организации "Зеленый Крест", поделился своим мнением о проблеме, грозящей городу.
Мусорная реформа в Петербурге стартовала 1 января. Она предполагает переход на полную переработку мусора и отказ от складирования и полигонов. Но ее недоработка Смольным привела к ситуации, когда отходы с мусорных площадок не вывозятся в течение нескольких дней. Что, по мнению эколога, может стать причиной возникновения кишечных инфекций у горожан.
"Может, хуже может. Может быть завал мусора. Никто не будет вывозить в течение двух-трех-четырех дней, это плохо конечно. Нам только еще эпидемии кишечных инфекций не хватало", — отметил Шевчук.
Пояснил свое мнение Шевчук тем, что скопление большого количества мусора на придомовых территориях приводит к размножению вредителей. Они являются переносчиками опасных микробов, которые могут попасть в тело человека и нанести вред.
"Если мусор не будут вывозить, то это очень серьезно. Потому что птицы кормятся на мусоре, если мусор загрязнен бактериально, то птицы получают эти загрязнения на себя, а потом дети играют с голубями, а потом голуби кормятся в подъездах и парадных от человека, крысы тоже постоянно живут с нами, заходят в жилище. Это все печально может закончиться", — резюмировал Шевчук.
Горожане уже начали замечать, что в переполненных отходами контейнерах кишат крысы. Плодовитых зверьков, которые переносят множество болезней, привлекает скопление объедков. Поэтому чем дольше мусор будет лежать, тем больше будет грызунов, тем острее будет становиться недовольство просчетами Смольного в подготовке к мусорной реформе.
Эксперты считают, что в Смольный в лице губернатора Александра Беглова не смогли своевременно просчитать логистику реформы, из-за чего на старте проекта возникли глобальные проблемы. В частности, в Петербурге до сих пор построены мусороперерабатывающие заводы, раздельный сбор отходов по-прежнему остается частной инициативой.
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