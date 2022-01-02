Петербург не вошел в десятку городов по уровню зарплат по итогам 2021 года

Прошедший 2021 год оказался неудачным для Санкт-Петербурга с точки зрения экономических успехов. По уровню заработной платы город остался за пределами лидирующей десятки. Дефицит бюджета превысил 80 миллиардов рублей. Губернатор Александр Беглов вновь проявил себя как слабый хозяйственник и управленец.
Зарплаты населения города упали, цены на недвижимость увеличились почти на 30%.
В последнем виновато непосредственно правительство региона, обязавшее застройщиков обеспечивать инфраструктуру новых кварталов, что увеличило расходы девелоперов, а затем и цены на жилье. В итоге самим горожанам придется платить за строительство садиков и школ, поликлиник и других зданий для социальных учреждений.
По успехам в промышленном секторе Петербург заметно отстал от других регионов страны.
Чиновники Смольного заявили об обратном, но декларации об успехах города остались только на бумаге. Бюджет Северной столицы в глубоком дефиците, власти вынуждены изыскивать фонды на локальные проекты на федеральном уровне и успели задолжать свыше 81 млрд рублей.
За прошедший 2021 год Петербург стал менее привлекателен для инвесторов.
Деловые люди уводят активы в Ленинградскую область и соседние регионы, которые теперь вместо Северной столицы получают налоги в бюджет. Аналитики считают, что это результат усиливающийся бюрократии администрации Беглова. Городские власти существенно сократили поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, но при этом вводят все новые ограничения.
Не лучше обстоят дела с безработицей в городе.
Уровень незанятости населения в Петербурге просел до уровня в 1,7%, хотя еще осенью был на отметке 0,9%. Ранее СМИ писали, что губернатор Беглов был замечен в манипулировании данными статистики по некоторым экономическим показателям.
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