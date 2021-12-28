Неубранные от снега улицы Петербурга стали причиной схода трамвая с рельс

Из-за неочищенных трасс практически каждый день происходят аварии с автотранспортом. В ДТП попадает даже транспорт. В частности, во вторник утром, 28 декабря, в Выборгском районе Петербурга с рельсов сошел трамвай. Об инциденте сообщил участник сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
Подписчики паблика выразили мнение, что сход трамвая стал следствием неочищенных от снега и наледи рельс. На опубликованных фотографиях видно, что трамвайная колея фактически скрыта под слоем обледеневшего снежного покрова.
Днем ранее на этом же перекрестке один из трамваев порвал контактную сеть. В СМИ писали, что авария произошла из-за наледи, образовавшейся на проводах.
Социальные сети весь месяц изобилуют комментариями петербуржцев, недовольных некачественной работой коммунальных служб. Горожане критикуют чиновников Смольного и губернатора Беглова за несвоевременную и ненадлежащую организацию работ по расчистке города от снега.
Увеличившиеся ДТП, травматизм пешеходов, падающих на скользких тротуарах из-за отсутствия обработки противогололедными смесями — все эти факты наглядно опровергают заявление Беглова о готовности к зиме.
В начале осени губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о полной готовности города к предстоящему зимнему сезону. Но в действительности происходит все с точностью до наоборот. На протяжении целого месяца город не может справиться с последствиями снежных циклонов.
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