Неубранные от снега улицы Петербурга стали причиной схода трамвая с рельс

Из-за неочищенных трасс практически каждый день происходят аварии с автотранспортом. В ДТП попадает даже транспорт. В частности, во вторник утром, 28 декабря, в Выборгском районе Петербурга с рельсов сошел трамвай. Об инциденте сообщил участник сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Подписчики паблика выразили мнение, что сход трамвая стал следствием неочищенных от снега и наледи рельс. На опубликованных фотографиях видно, что трамвайная колея фактически скрыта под слоем обледеневшего снежного покрова.

Днем ранее на этом же перекрестке один из трамваев порвал контактную сеть. В СМИ писали, что авария произошла из-за наледи, образовавшейся на проводах.

Социальные сети весь месяц изобилуют комментариями петербуржцев, недовольных некачественной работой коммунальных служб. Горожане критикуют чиновников Смольного и губернатора Беглова за несвоевременную и ненадлежащую организацию работ по расчистке города от снега.

Увеличившиеся ДТП, травматизм пешеходов, падающих на скользких тротуарах из-за отсутствия обработки противогололедными смесями — все эти факты наглядно опровергают заявление Беглова о готовности к зиме.

В начале осени губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о полной готовности города к предстоящему зимнему сезону. Но в действительности происходит все с точностью до наоборот. На протяжении целого месяца город не может справиться с последствиями снежных циклонов.