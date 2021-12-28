Бездействие Беглова заставляет горожан оставлять жалобы на портале "Наш Санкт-Петербург"

Коммунальные службы Смольного продолжают игнорировать ситуацию с уборкой на улицах Санкт-Петербурга. Такое отношение к проблеме побуждает петербуржцев оставлять жалобы на портале "Наш Санкт-Петербург".
Основные запросы жителей города связаны с неэффективной очисткой улиц от снега, наледи и сосулек. Многочисленные травмы граждан подтверждают, что при некачественной уборке тротуаров горожане не могут быть уверены в безопасности.
Один из пользователей поделился фото проезжей части на Диагональной улице, где проезжую часть коммунальные службы Смольного не убрали.
Сосульки также угрожают безопасности граждан. Внимание одного из пользователей привлекли сосульки в Невском районе. На Советском проспекте, 36 дворники не очистили крышу ото льда. Подобная проблема наблюдается и в Центральном районе.
Помимо приведённых жалоб, на портале "Наш Санкт-Петербург" жители Северной столицы оставляют много других запросов. Удовлетворить их все своевременно коммунальные службы Александра Беглова не могут. Причину такого плачевного состояния Петербурга эксперты видят в нехватке у Смольного техники и рабочей силы.
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