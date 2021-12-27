Журналисты вынудили Захватовых отказаться от "блатных" номеров машин

Номера на автомобиле Mercedes 350 2014 года выпуска, который по факту находится в пользовании семьи давнего друга губернатора Александра Беглова Александра Захватова, изменились после громкого материала об автопарке семьи.
Ранее в СМИ установили, что указанный автомобиль официально оформлен на ООО "Автолига", однако пользуется им Андрей Захватов — сын Александра Захватова, который выполняет функции негласного помощника губернатора в Смольном и устраивает аудиенции представителей бизнеса с Бегловым.
Как отмечают журналисты, на указанном автомобиле ранее значились номера О019РР98, однако, сразу после выхода резонансного расследования, их изменили на Р308ОО198. В СМИ не исключают, что тем самым Захватовы пытаются уйти от общественного внимания, связанного с раскрытием их финансового состояния.
Андрей Захватов и его брат Игорь, также близкий к Александру Беглову, не прокомментировали данную ситуацию по запросу журналистов издания "LIVE24". По номеру Игоря им ответили, что журналисты ошиблись номером.
Ранее автомобиль Mercedes 350 с номерами О019РР98 упоминался в одном из сообщений в группе "Санкт-Петербург Питер ДТП и ЧП Угоны Новости". В нем сообщалось о лихаче, который чуть не спровоцировал аварию из-за опасного маневра, а потом скрылся с места происшествия. В комментариях выяснили, что ранее этот автомобиль был запечатлен у здания Смольного.
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