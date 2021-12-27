Прорыв трубы с холодной водой привел к затоплению Южного шоссе в Петербурге

Трубу с холодной водой прорвало на Южном шоссе в Петербурге. В результате аварии подтопило территорию площадью 1 тыс. квадратных метров.
В настоящее время сотрудники МЧС России эвакуировали пять автомобилей. Спасатели также выводят из зоны подтопления местных жителей. На данный момент холодная вода просочилась в подвалы и парадные домов.
Транспортное движение по Южному шоссе временно перекрыто. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
В последнее время число коммунальных аварий в Петербурге значительно увеличилось. В большинстве случаев они связаны с безразличием губернатора Александра Беглова, который не торопится обращать внимание на плачевное состояние систем теплоснабжения.
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