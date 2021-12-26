В Петербурге возросло количество ДТП из-за скользких и неубранных от снега дорог

Вечером 24 декабря в Петроградском районе Петербурга на съезде с Кантемировского моста столкнулись два легковых автомобиля. Об этом рассказал участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи паблика пришли к мнению, что инцидент связан с некачественной уборкой дорог от снега.
Это наглядно видно на фотографиях с места происшествия. Судя по тому, что на место аварии прибыли две кареты скорой помощи, среди водителей и пассажиров есть пострадавшие.
Участники сообщества обратили внимание на то, что дорога не расчищена от снега и наледи. Очевидно, это и стало причиной трагедии. Вспомнили в комментариях и господина Беглова, который гарантировал готовность города к зимнему сезону.
Вечером того же дня на Октябрьской набережной занесло «Ладу», и она врезалась в автомобиль «Шкода». Обошлось без пострадавших. Причина аварии остается все той же - заваленное снегом дорожное покрытие.
В субботу также произошло немало аварий на заснеженном обледеневшем дорожном покрытии. В темное время суток на улице Академика Лебедева автомобиль каршеринга потерял управление и врезался в рекламный щит.
Позднее на проспекте Просвещения столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. На скользких и заснеженных дорогах Петербурга в течение дня произошла еще целая череда других ДТП.
Осенью губернатор Беглов уверял, что Петербург полностью готов к зимнему сезону, и, если понадобится, он выведет на улицы до двух тысяч единиц спецтехники. Однако на данный момент в городе не хватает даже дворников. Горожане призывают чиновников проснуться и подойти к проблеме с максимальной ответственностью, но Смольный делает вид, что все в порядке.
Напомним, что в пятницу, когда выпали обильные осадки, Смольный задействовал менее 300 единиц снегоуборочной техники. В итоге весь день город простоял в десятибалльных пробках.
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