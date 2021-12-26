Андрей Курпатов представил новую книгу "Машина Мышления", ставшую продолжением бестселлера

Очередная книга эксперта в области психотерапии Андрея Курпатова появится в свободной продаже в январе 2022 года. Однако она уже доступна для заказа через Интернет. В двухтомнике "Машина Мышления" читатели смогут больше узнать о тех сложных механизмах, благодаря которым мы воспринимаем окружающий мир так или иначе, о чем пишет издание "Комсомольская правда".

Более того, писатель предоставит возможность "взломать" реальность с помощью специальных инструментов. Они помогут переосмыслить наше отношение к миру и даже изменить его. Не зря же заголовок этой книги носит красноречивое название "Заставь себя думать!".

Курпатов поведает читателям о "калейдоскопе мышления". Механизмы воссоздания мира нашим мозгом описаны в первом томе. О формировании мышления можно прочитать во второй части книги.

Отметим, что "Машина Мышления" продолжает бестселлер Курпатова "Красная таблетка". В нем достаточно понятно и подробно описывались функции мозга, особенности формирования личности. Психотерапевт затронул тему сознания и ограничений. В книге описаны блоки сознания, которые формируют мозг человека.

Читатели достаточно тепло приняли "Красную таблетку". Она дважды становилась одной из лучших книг, попав в рейтинги Российского книжного союза в 2020 и 2021 годах.