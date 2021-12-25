Антон Токарев рассказал о проблемах петербуржцев из-за неубранного снега

Известный музыкант Антон Токарев в беседе с корреспондентом "Петербург Ньюс" поделился своим мнением касательно сегодняшней ситуации с уборкой снега в Петербурге.

По словам музыканта, туристы из Африки или Средней Азии, может, и будут очень рады увидеть заснеженный Петербург, однако горожанам это доставляет множество неудобств: невозможно припарковаться, в маршрутку не сесть из-за грязного снега вдоль дороги, повсюду скользкие тротуары. Токарев также отметил отвратительную уборку снега не только в центре города, но и в Красногвардейском районе.

Музыкант заметил, что, например, в той же Финляндии всегда все убрано, хотя численность населения намного меньше. Тем удивительнее, что для такого северного города, как Санкт-Петербург, снегопады становятся ежегодной "внезапностью", а чиновники каждый раз уповают на то, что снега не будет. Возможно, и в этом году петербургские власти не ожидали, что будет снег, отталкиваясь от зимнего периода прошлого года.

"Однако мы платим налоги и хотелось бы видеть улицы чистыми", — резюмировал Антон Токарев.

Стоит отметить, недовольство качеством уборки с петербуржцами "разделил" и губернатор Александр Беглов, однако проблема по-прежнему осталась нерешенной — на улицах остаются снежные завалы, сосульки на крышах и фасадах домов, необработанные от гололеда тротуары. Смольный часто ссылается на "аномальность", но это никак не оправдывает его неспособность контролировать и проводить уборку вовремя.