Жители Петербурга назвали прямую линию губернатора "спланированной и без неожиданных вопросов"

У политолога Павла Смоляка, по его словам, "хватило сил" полностью посмотреть прямую линию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он заявил, что вопросы с ответами были спланированы заранее.

Также он назвал прошедшее представление "тягомотиной" и "клаунадой". Что сама встреча проходила по сценарию, трансляция проводилась на государственном телеканале, а не частом, написал блогер Смоляк в своём телеграм-канале. Он добавил, что ни одного человека, который несёт ответственность за происходящий беспредел, в эфире не было. Присутствовали чиновники по видеосвязи и с хмурыми лицами выслушивали поручения Беглова, который играл на публику.

"Два часа тягомотины с приглашенными экспертами — ректор академии художеств, уполномоченный по правам человека, которая в должности меньше месяца, несколько мужиков с регалиями и народная учительница из "Единой России", — отметил Смоляк.

Блогер также написал, что неожиданных вопросов для губернатора не было. Все было подготовлено заранее и даже ответы. Смоляк не смог не вспомнить "трогательную историю". Беглов сообщил, что ночью зашёл на своё страницу ВКонтакте и увидел сообщения от петербуржца. Тот написал, что не может вызвать скорую помощь. На такой крик о помощи губернатор не смог не откликнуться и "решил" вопрос. По итогу неотложна прибыла к мужчине.

По мнению блогера, Беглова необходимо написать заявление об отставке, если в его городе скорая помощь не может приехать к больным. Виной этому стала халатность чиновников, которая привела к заваленным снегом дорогам.