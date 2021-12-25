Беглов признал себя виновным в неудачной борьбе со снежным коллапсом в Петербурге

Прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым затронула тему снежного коллапса. Градоначальник высказался о снежной проблеме в городе, впервые признав свою вину.
Зимний сезон в очередной раз оказался неожиданным для властей Петербурга и коммунальных служб. Жители города оказались один на один со снежным коллапсом и гололедицей на улицах из-за бездействий Смольного. Поэтому именно этот вопрос оказался наиболее острым во время прямой линии с градоначальником. Беглов решил не уходить от ответа и признал вину за провал в борьбе со снегом.
«Давайте я всех помирю - ответственность на губернаторе», - заявил градоначальник.
Эксперты же пытались возложить вину за некачественную уборку территорий на их собственников. Так, предполагается, что именно они должны были позаботиться о борьбе со снегом, чтобы не потерять клиентов, а не администрация города.
Несмотря на признание вины, Беглов отметил, что управляющие компании и ЖКС также несут ответственность за условия на улицах. Таким образом, Смольный вновь расписался в бессилии в борьбе с аномальной зимой в городе.
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