Неубранный снег внес коррективы в движение транспорта Петербурга

Некачественная уборка снега коммунальщиками администрации Беглова после снежного коллапса, вызванного очередным циклоном, привела к повсеместным пробкам и ДТП.

Как сообщает "Фонтанка", это привело к изменению маршрутов городского транспорта.

В городском комитете по благоустройству на этом фоне заявляют, что нормативы по вывозу снега соблюдены.

"Данный норматив нарушен не был", — заявил руководитель ведомства Василий Пониделко на заседании комиссии ЗакСа по вопросам уборки снега.

Как проинформировала пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", временно изменен маршрут движения автобуса № 198 в связи с заблокированным участком пути на улице Михаила Дудина в Выборгском районе Петербурга. Также сократилась трасса автобуса № 319 до перекрестка Средневыборгского и Приморского шоссе. В городе семибалльные пробки.

Между тем, Смольный вывел на улицы города менее 300 единиц спецтехники.

Петербуржцы активно критикуют администрацию Беглова в соцсетях и вспоминают, как губернатор в октябре заявлял о полной готовности города к зиме.