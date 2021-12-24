Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.12.2021 : 73,3583
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.12.2021 : 83,1223
Неубранный снег внес коррективы в движение транспорта Петербурга
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:19

Неубранный снег внес коррективы в движение транспорта Петербурга

Некачественная уборка снега коммунальщиками администрации Беглова после снежного коллапса, вызванного очередным циклоном, привела к повсеместным пробкам и ДТП.

Как сообщает "Фонтанка", это привело к изменению маршрутов городского транспорта.

В городском комитете по благоустройству на этом фоне заявляют, что нормативы по вывозу снега соблюдены.

"Данный норматив нарушен не был", — заявил руководитель ведомства Василий Пониделко на заседании комиссии ЗакСа по вопросам уборки снега.

Как проинформировала пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", временно изменен маршрут движения автобуса № 198 в связи с заблокированным участком пути на улице Михаила Дудина в Выборгском районе Петербурга. Также сократилась трасса автобуса № 319 до перекрестка Средневыборгского и Приморского шоссе. В городе семибалльные пробки.

Между тем, Смольный вывел на улицы города менее 300 единиц спецтехники.

Петербуржцы активно критикуют администрацию Беглова в соцсетях и вспоминают, как губернатор в октябре заявлял о полной готовности города к зиме.

Мир

Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.

Читать полностью
Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью

Общество

В Санкт-Петербурге презентовали книгу Алексея Барабанщикова о школьном питании

В Санкт-Петербурге презентовали книгу Алексея Барабанщикова о школьном питании

Презентация книги экс-главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова состоялась в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 21 декабря.

Читать полностью
Власти Петербурга проигнорировали обращение актера Краско к президенту из-за плохой уборки снега

Власти Петербурга проигнорировали обращение актера Краско к президенту из-за плохой уборки снега

Реакции от Смольного на открытое письмо Ивана Краско к президенту не последовало — уборка снега в городе на Неве лучше не стала.

Читать полностью

Новости