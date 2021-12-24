Неубранный снег внес коррективы в движение транспорта Петербурга

Некачественная уборка снега коммунальщиками администрации Беглова после снежного коллапса, вызванного очередным циклоном, привела к повсеместным пробкам и ДТП.
Как сообщает "Фонтанка", это привело к изменению маршрутов городского транспорта.
В городском комитете по благоустройству на этом фоне заявляют, что нормативы по вывозу снега соблюдены.
"Данный норматив нарушен не был", — заявил руководитель ведомства Василий Пониделко на заседании комиссии ЗакСа по вопросам уборки снега.
Как проинформировала пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", временно изменен маршрут движения автобуса № 198 в связи с заблокированным участком пути на улице Михаила Дудина в Выборгском районе Петербурга. Также сократилась трасса автобуса № 319 до перекрестка Средневыборгского и Приморского шоссе. В городе семибалльные пробки.
Между тем, Смольный вывел на улицы города менее 300 единиц спецтехники.
Петербуржцы активно критикуют администрацию Беглова в соцсетях и вспоминают, как губернатор в октябре заявлял о полной готовности города к зиме.
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