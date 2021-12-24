Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости

Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times. Западные журналисты попросили его прокомментировать заявление глав МИД стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Канады, в котором политики осудили размещение наемников "ЧВК Вагнера" в Мали.

Пригожин напомнил, что не имеет отношения ни к каким вооруженным структурам, однако провел для Financial Times ликбез по социально-экономическому положению ряда стран Африканского континента. Он подчеркнул, что заявление западных политиков свидетельствует об их непрофессионализме и нежелании разбираться в вопросе, по которому они делают громкие заявления.

"Говорить в заявлении о "развертывании "ЧВК Вагнера" в Мали" по меньшей мере непрофессионально. Свидетельств нахождения каких-либо российских вооруженных формирований, а также следа российских граждан, кроме тех, которые привозят гуманитарную помощь, и занимаются военно-техническим сотрудничеством в Мали, не наблюдается", — сообщил он.

Страны Центральной Африки в настоящее время испытывают серьезнейший кризис в области безопасности, отметил Пригожин, и этот кризис во многом был спровоцирован безответственными действиями стран Запада. Несколько африканских правительств действительно обратилось к Российской Федерацией с просьбой помочь в решении этой проблемы. В то же время, как подчеркнул президент компании "Конкорд", в бедственном положении африканских государств виноваты иностранные политики. Они довели регион до состояния рабовладельческого строя, а после того как местные правительства недвусмысленно указали им "на дверь", в Европе крокодильи слезы по поводу нарушений прав человека в этих странах.

Однако в Центральноафриканской Республике ситуация сложилась иначе — пока миссия ООН бездействовала, русские решали проблемы страны.

"Всего за год, благодаря российским инструкторам, ситуация кардинально изменилась: бандиты уничтожены, массово сдаются, просят пощады и перехода к мирной жизни. ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ВОИНЫ СПАСАЮТ МИР ОТ НАСИЛИЯ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, — особо подчеркнул в своем заявлении Пригожин, — а брызжущие слюной коррумпированные западные политики собираются онлайн, делают сопливые заявления и бросают обвинения, не имея ни фактов, ни какой-либо подтвержденной информации".

Российский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал европейским политикам, якобы обеспокоенным судьбой народов Центральной Африки, пожить неделю в ЦАР или Мали, — и лишь потом обсуждать судьбы этих стран.

"Господа европейские политики, снимите с себя дорогие костюмы, отправляйтесь в Мали или в ЦАР и поживите там неделю. Если выживете, у вас есть право обсуждать судьбы этих стран, а если не выживете, то без вас мир станет чище", — резюмирует Пригожин.

Заявления европейских дипломатов — попытка сделать хорошую мину при плохой игре: теряя свое влияние в Африке, страны которой не хотят иметь ничего общего с европейскими неоколонизаторами, они обвиняют русских, работающих на Черном континенте, приписывая им преступления, но не имея для этого ни доказательств, ни морального права.