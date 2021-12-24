Почему из-за халатности чиновников Смольного медики Санкт-Петербурга могут не получить выплаты?

Чиновники Смольного затянули выделение денег из бюджета на единовременные выплаты медицинским работникам, которые пострадали в 2021 году от COVID-19 во время работы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств только 24 декабря.

В феврале 2021 года не хватило денег из бюджета, чтобы предоставить выплаты всем медикам из данной категории. Чиновники приняли решение выделить еще 337 миллионов, но тянули с выполнением обещания до конца декабря. Теперь, учитывая документационную волокиту, выходные и неработающие праздничные дни, вероятнее всего медики не получат деньги в этом году.

Стоит отметить, что ранее петербуржцы жаловались, что работников ковидных отделений больницы №40 Курортного района вынуждали увольняется, так как не хотели на оплату медикам выделять дополнительные финансы.