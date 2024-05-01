Суперкомпьютер "Шайенн", установленный в Вайоминге, выставлен на аукцион всего за 27 тысяч долларов. Этот мощный компьютер оснащён 4032 двухпроцессорными узлами с 18-ядерными процессорами Intel Xeon, 313 терабайтами оперативной памяти и 40 петабайтами хранилища.

С 2016 года компьютер использовался для научных расчётов, включая исследования атмосферы Земли. Несмотря на его низкую энергоэффективность (1,7 мегаватта), интерес к покупке высок: в торгах участвуют 12 человек, а аукцион заканчивается 5 мая. Покупателю понадобится специальное оборудование для транспортировки, так как вес суперкомпьютера превышает 7 тонн, сообщает Wylsa.Com.

Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)