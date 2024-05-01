Для улучшения качества сна эксперты рекомендуют создать буферную зону между рабочим временем и отходом ко сну. За час до сна следует прекратить любую работу, включая проверку электронной почты, оплату счетов и использование социальных сетей, чтобы избежать воздействия света от экранов, нарушающего циркадный ритм.
Вместо этого предлагается читать или заниматься хобби. Рекомендуется ужинать ранним вечером и избегать алкоголя и кофеина перед сном. Если проблемы со сном продолжаются более месяца, необходимо обратиться к врачу.
Эксперты подчеркивают важность качественного сна, а не его восприятие как нечто второстепенное, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Горошенко Артем (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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