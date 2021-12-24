Более 2 тысяч петербуржцев заразились COVID-19 за последние сутки

Ситуация с распространением коронавируса в Северной столице по-прежнему остается напряженной. Ежедневно медики лабораторным путем выявляют тысячи новых заражений. Так, за последние сутки диагноз подтвердился у 2117 человек.

За этот же период времени в больницах с подтвержденным диагнозом скончались 55 пациентов. При этом темпы вакцинации против инфекции замедлились на фоне всплеска новых случаев заболеваний.

Согласно данным Смольного под руководством губернатора Александра Беглова, на лечении находится 5970 пациентов. Из них 581 человек лежит в реанимации. При этом 313 горожан не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Чиновники Петербурга не смогли должны образом стимулировать население на вакцинацию. Команда Беглова решила не перенимать опыт столичных коллег, которые разыгрывали ценные призы среди москвичей, которые ставили прививки. Петербург остается одним из регионов с самой худшей статистикой по распространению болезни.