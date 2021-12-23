Артист Паршин не смог охарактеризовать уборку снега в Петербурге "культурными словами"

Российский актер Иван Паршин прокомментировал работу коммунальщиков Смольного на улицах Северной столицы. Петербуржцы ежедневно жалуются на отсутствие уборки снега, несмотря на утверждения губернатора Александра Беглова о подготовке к зиме.

"Культурными словами то и не скажешь. Я прямо сейчас за рулем. Я вижу, что прямо сейчас убирают снег, но почему бы это не сделать как-то пораньше? Или еще как… Ужасно", — отметил Паршин.

Актер предположил, что городская администрация совсем не готовилась к предстоящим изменениям погоды. Отсюда и некачественная работа коммунальщиков.

Ранее Беглов обещал вывести на улицы города порядка 2,2 тысяч снегоуборочных машин. Но с появлением первого снега реальное число спецтехники оказалось гораздо меньше. Например, утром 23 декабря Смольный вывел лишь 84 машины.