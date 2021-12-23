Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.12.2021 : 73,8206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.12.2021 : 83,3213
Артист Паршин не смог охарактеризовать уборку снега в Петербурге
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:38

Артист Паршин не смог охарактеризовать уборку снега в Петербурге "культурными словами"

Российский актер Иван Паршин прокомментировал работу коммунальщиков Смольного на улицах Северной столицы. Петербуржцы ежедневно жалуются на отсутствие уборки снега, несмотря на утверждения губернатора Александра Беглова о подготовке к зиме.

"Культурными словами то и не скажешь. Я прямо сейчас за рулем. Я вижу, что прямо сейчас убирают снег, но почему бы это не сделать как-то пораньше? Или еще как… Ужасно", — отметил Паршин.

Актер предположил, что городская администрация совсем не готовилась к предстоящим изменениям погоды. Отсюда и некачественная работа коммунальщиков.

Ранее Беглов обещал вывести на улицы города порядка 2,2 тысяч снегоуборочных машин. Но с появлением первого снега реальное число спецтехники оказалось гораздо меньше. Например, утром 23 декабря Смольный вывел лишь 84 машины.

Мир

Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

Читать полностью

Общество

В Санкт-Петербурге презентовали книгу Алексея Барабанщикова о школьном питании

В Санкт-Петербурге презентовали книгу Алексея Барабанщикова о школьном питании

Презентация книги экс-главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова состоялась в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 21 декабря.

Читать полностью
Власти Петербурга проигнорировали обращение актера Краско к президенту из-за плохой уборки снега

Власти Петербурга проигнорировали обращение актера Краско к президенту из-за плохой уборки снега

Реакции от Смольного на открытое письмо Ивана Краско к президенту не последовало — уборка снега в городе на Неве лучше не стала.

Читать полностью

Новости