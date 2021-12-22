Ответы Комблага об уборке снега возмутили жителей Петербурга

Жители и гости города Санкт-Петербурга, оказавшиеся в "снежном" плену из-за пришедшего в регион в первых числах декабря циклона, продолжают страдать от плохой уборки улиц.

Комитет по благоустройству города тем временем рапортует в своем сообществе социальной сети "ВКонтакте" об "успехах" кампании по очистке Северной столицы от снега. В отчетах Комблага фигурируют такие цифры, как свыше 310 тысяч вывезенных кубометров снега и более тысячи выведенных на улицу дворников и равного им количества снегоуборочных машин.

Пользователи в комментариях под подобными публикациями лишь недоумевают: жители города на Неве отмечают, что им на глаза не попадался и один дворник, не говоря уже о "тысяче". Комблаг на подобные замечания горожан порой реагирует, правда удостаивает он их исключительно формальными отписками. Львиная же доля претензий так и повисает в воздухе.

Губернатор города Александр Беглов до наступления холодов уверенно заявлял, что на этот раз "снежной блокады" удастся избежать. Тем более неожиданными оказались для петербуржцев снежные барханы, выросшие на тротуарах и дорогах всего за одну ночь и в большинстве своем так и оставшиеся лежать на своих "законных" местах.