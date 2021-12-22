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Петербургские автомобилисты расплачиваются за некачественную работу Комблага
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  • Опубликована сегодня в 17:52

Петербургские автомобилисты расплачиваются за некачественную работу Комблага

Сосульки-убийцы угрожают не только жителям Санкт-Петербурга, но и автомобилистам. В Невском районе ледяная глыба пробила капот легкового автомобиля.

Наледь на крышах Санкт-Петербурга остается одной из проблем города, с которой Комблага на торопится разобраться. В ночь с 21 на 22 декабря ледяная глыба не дождалась уборки с кровли и рухнула на капот припаркованного внизу автомобиля. Разбиты лобовые и задние стекла, глыба пробила капот и повредила даже фары.

Аналогичные инциденты в городе уже происходили, некоторые даже по прямой вине коммунальщиков, которые сбрасывали лед и на машины внизу во время уборки. Некоторые коммунальщики накрывают машины картоном, но в случае ЧП эта мера не особо помогает.

Недовольные ситуацией петербуржцы обвиняют в продолжающемся снежно-ледяном коллапсе бездействие Смольного и губернатора Александра Беглова. Те утверждали осенью, что город встретит зиму во всеоружии, но первые же заморозки показали обратное.

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