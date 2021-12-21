Петербуржцы пожаловались на плохую уборку снега на фоне отчета Комблага

Комитет по благоустройству правительства Петербурга регулярно рапортует об успехах в уборке города от снега и наледи. Горожане критикуют плохую работу комблага и коммунальных служб, размещая в локальных пабликах соцсетей фотографии сугробов, сосулек и ДТП.

"В усиленном режиме продолжается вывоз снега. Основной объем утилизируется на пунктах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". При этом, чтобы сократить время на пробег самосвалов и быстрее очистить улицы от снежных валов, совместно с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу было решено вывозить снег на места временного складирования в разных районах города. В настоящее время используются шесть таких точек", - заявили в комитете.

Подписчики "Одноклассников" и "ВКонтакте" раскритиковали бравый доклад комблага. В ремарках к фотографиям заносов и куч снега можно найти язвительные комментарии петербуржцев о бессилии администрации Беглова перед обычными для наших широт зимними осадками. Так, жители города классифицировали "места временного складирования" как перевозку убранных сугробов с места на место — с улиц и тротуаров на газоны, пустыри или пустующие площади под пролетами ЗСД. Любое изменение погоды петербуржцы расценивают как "коллапс".

Фиаско коммунальных служб и Смольного на снегоуборке города вынуждает жителей Северной столицы задаваться вопросом о целесообразности комблага, если он не справляется со своими служебными задачами.

Смольный продолжает рапортовать об успехах по уборке снега. Горожане продолжают негодовать, смеяться и критиковать администрацию Беглова за некомпетентность и никчемность перед такими элементарными вызовами, как сугробы и наледь.