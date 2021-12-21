Петербуржцы пожаловались на плохую уборку снега на фоне отчета Комблага

"В усиленном режиме продолжается вывоз снега. Основной объем утилизируется на пунктах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". При этом, чтобы сократить время на пробег самосвалов и быстрее очистить улицы от снежных валов, совместно с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу было решено вывозить снег на места временного складирования в разных районах города. В настоящее время используются шесть таких точек", - заявили в комитете.
Подписчики "Одноклассников" и "ВКонтакте" раскритиковали бравый доклад комблага. В ремарках к фотографиям заносов и куч снега можно найти язвительные комментарии петербуржцев о бессилии администрации Беглова перед обычными для наших широт зимними осадками. Так, жители города классифицировали "места временного складирования" как перевозку убранных сугробов с места на место — с улиц и тротуаров на газоны, пустыри или пустующие площади под пролетами ЗСД. Любое изменение погоды петербуржцы расценивают как "коллапс".
Фиаско коммунальных служб и Смольного на снегоуборке города вынуждает жителей Северной столицы задаваться вопросом о целесообразности комблага, если он не справляется со своими служебными задачами.
Смольный продолжает рапортовать об успехах по уборке снега. Горожане продолжают негодовать, смеяться и критиковать администрацию Беглова за некомпетентность и никчемность перед такими элементарными вызовами, как сугробы и наледь.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали
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В Санкт-Петербурге презентовали книгу Алексея Барабанщикова о школьном питании
Презентация книги экс-главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова состоялась в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 21 декабря.
Власти Петербурга проигнорировали обращение актера Краско к президенту из-за плохой уборки снега
Реакции от Смольного на открытое письмо Ивана Краско к президенту не последовало — уборка снега в городе на Неве лучше не стала.