Смольный игнорирует коррупционную составляющую в деятельности Фонда капитального ремонта

Жители Петербурга неудовлетворительно оценивают состояние жилищного фонда города, поэтому готовы вносить взносы на ремонт дома. Об этом стало известно из опроса жилищного комитета Петербурга, проведенного на официальном сайте ведомства.

Другими словами, большинство петербуржцев — а таких 63% настолько недовольны текущей ситуацией, что готовы платить больше за капремонт дома, если сроки его проведения ускорятся.

Многочисленные жалобы горожан на состояние жилищного фонда посредством сайта "Наш Санкт-Петербург" наглядно свидетельствуют о том, что ситуация фактически вышла из-под контроля.

В зимнее время ситуация усугубилась из-за плохих погодных условий, неубранного с крыш снега и обледенения. В плачевном состоянии находятся не только крыши, но и фасады домов. А квитанции за капитальный ремонт горожане оплачивают регулярно.

Напрашивается резонный вопрос — где деньги? За проведение капитального ремонта жилищного фонда несет ответственность Фонд капитального ремонта (ФКР). Именно на счета этого ведомства приходят крупные суммы денег, собранные с горожан.

Но очевидно, что со своими прямыми обязанностями чиновники не справляются. В частности, в 2021 году было отремонтировано только 65% от запланированного объема. Проверка Контрольно-счетной палатой за период с 2018 по 2020 годы выявила неэффективность использования поступающих от граждан средств. Выяснилось, что остатки средств реинвестировались в банк под проценты, при этом на ремонт зданий выделялась только часть средств.

Также в ходе конкурсов на право проведения ремонтных работ из 400 компаний, числящихся в реестре подрядных организаций, участвовала только одна. Все эти факты напрямую указывают на коррупционную составляющую.

Неоднократные обращения к губернатору города Александру Беглова и чиновникам Смольного по поводу большое количество уголовных дел, связанных с ФКР и его подрядчиками, не возымели действия.

Хотя надлежащий контроль за финансовой деятельностью ФКР помог бы решить проблему бедственного положения в жилищном фонде Петербурга.