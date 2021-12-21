Холода застигли Смольный врасплох в условиях наледи и снежного коллапса

Неубранный до наступления холодов в Петербурге снег обернется скользкими тротуарами, каменными глыбами и травмами жителей города.

Недавно вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий во время своего интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал о планах очистить город до наступления холодов. Однако в очередной раз Смольный не справился со своими обещаниями.

По словам Повелия, он согласен с массовым возмущением горожан из-за некачественной уборки снега. Госслужащий считает, что результат расчистки улиц Петербурга относительно благополучный.

"Закончим очистку полностью крыш, ликвидируем все опасности падения наледи. И, соответственно, очень важно убрать там, где тонкий слой снега, наледи, потому что с приходом морозов убрать их будет гораздо сложнее", — заявил Повелий.

Однако, как и следовало ожидать, холода и зима застали Смольный врасплох и план по уборке снега с крахом провалился. Улицы все еще засыпаны снегом, на обочинах грязные заледеневшие кучи, а под ногами наледь. Имеющиеся в Петербурге проблемы являются прямым отражением управленческой несостоятельности администрации города под руководством губернатора Александра Беглова.