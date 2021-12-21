В Санкт-Петербурге презентовали книгу Алексея Барабанщикова о школьном питании

Презентация книги экс-главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова состоялась в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 21 декабря. Новинку представил руководитель отдела социального питания АНО "Институт отраслевого питания" Юрий Баздырев. В дискуссии с журналистами специалисты затронули важные темы, относящиеся к улучшению качества социального питания в Петербурге.

Баздырев отметил, что книга будет интересной не только профильным специалистам, но и родителям школьников. По его словам, в труде Барабанщикова сказано о важной роли родителей в прививании детям принципов здорового питания.

Барабанщиков в своей книге рассказал о возможности принципиально нового подхода к организации школьного питания. В основу концепции легли предприятия полного цикла, выращивающие продукцию и поставляющие готовые блюда на детские столы. Отметим, что в Петербурге уже действует Единый стандарт качества питания, введенный в сентябре. Благодаря работе Барабанщикова меню в школах стало разнообразнее, кроме того, дети стали получать больше фруктов.

Отметим, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) недавно презентовало президенту Владимиру Путину проект комплексов школьного питания полного цикла. За основу концепции была взята идея Барабанщикова. Глава государства оценил предложение и подчеркнул возможность пересмотра закона № 44-ФЗ, в соответствие с которым поставщиков выбирают сегодня.

Баздырев отметил, что бывший глава УСП выступал за стандартизацию и предъявление единых требований ко всем участникам рынка. При этом бывший чиновник уделял особое внимание контролю за выделяемым государственным субсидированием комбинатов.

Эксперт подчеркнул, что книга Барабанщикова — это видение специалиста, знающего отрасль изнутри. Благодаря его рекомендациям возможно навести порядок на рынке социального питания.

Напомним, что Барабанщиков на посту главы УСП ратовал за наведение порядка на рынке социального питания в Санкт-Петербурге, однако встретил противодействие со стороны чиновников Смольного. После откровенного интервью, в котором Барабанщиков рассказал журналистам о проблемах в отрасли, его отстранили от должности и отправили под стражу. Эксперты уверены, что экс-главу УСП преследуют по политическим мотивам, а инициаторами этих процессов называют чиновников из высших эшелонов региональной власти.