Юрист возложил ответственность за прорыв на теплосетях на Смольный и губернатора

Зима, приход которой стал традиционно внезапным для коммунальных служб, добавила Смольному и губернатору города Александру Беглову еще одну проблему — аварии на теплотрассах. В частности, прорыв трубы на Загородном проспекте на целые сутки оставил жителей дома № 24 без горячей воды. Неделей ранее не выдержала труда на улице Маршала Захарова.

Нулевая температура дала небольшую передышку службам, отвечающим за тепломагистрали и водопровод. Но сегодня, 20 декабря в город вернулись морозы. Это значит, что коммунальщики замерли в ожидании новых прорывов изношенных сетей.

По мнению лидера движения "Честный Петербург", юриста Никиты Сорокина, за причиненный ущерб в результате аварий должны нести ответственность профильные организации и ведомства.

"Нужно взыскивать за плохое качество. Если коммунальные службы не справляются, то иски и претензии нужно писать к ним. Это и моральный вред, иногда и физический — мы знаем случаи, когда и машины проваливаются под асфальт, и хорошо, если водитель не пострадает и кипяток никого не обожжет. Обычно этим занимается Следственный комитет, но я пока что не вижу публичных порок", — рассказал активист.

В ситуации с прорывом теплосетей, непосредственную ответственность несут проектировщики и ответственные за монтаж. Причем ответственность за качество распространяется на весь заложенный при укладке труб срок эксплуатации.

Сорокин напомнил, что в советское время за повреждения в результате упавшей штукатурки человека на десять лет отстраняли от работы в этой сфере, не говоря уже о привлечении к ответственности. Юрист считает такой подход к делу правильным.

Сложившаяся ситуация на тепломагистралях Петербурга стала следствием безответственной работы губернатора города и чиновников Смольного. Несмотря на заявления о "полной готовности" к зиме, на деле все ответственные чиновники и коммунальные службы показали полную несостоятельность перед стихией.

Стоит отметить, что в момент аварии на теплосетях горожане получают ожоги от прорвавшегося наружу кипятка.