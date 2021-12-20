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Более 80 человек пострадали от неубранного гололеда в Центральном районе Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 15:51

Более 80 человек пострадали от неубранного гололеда в Центральном районе Петербурга

Бездействие Смольного и неэффективность коммунальных служб города в вопросе уборки снега с улиц привело к повышенному травматизму среди петербуржцев.

По данным пресс-службы Центрального района, за первые две недели декабря из-за неубранного снега во дворах и скользких из-за образовавшегося льда тротуаров травмировалось 87 человек.

По словам районных чиновников, каждому пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. Но этих несчастных случаев можно было избежать, если бы губернатор Беглов и его подчиненные более профессионально относились к выполнению своих обязанностей.

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