Бездействие Смольного и неэффективность коммунальных служб города в вопросе уборки снега с улиц привело к повышенному травматизму среди петербуржцев.

По данным пресс-службы Центрального района, за первые две недели декабря из-за неубранного снега во дворах и скользких из-за образовавшегося льда тротуаров травмировалось 87 человек.

По словам районных чиновников, каждому пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. Но этих несчастных случаев можно было избежать, если бы губернатор Беглов и его подчиненные более профессионально относились к выполнению своих обязанностей.