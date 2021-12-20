Бездействие Смольного и неэффективность коммунальных служб города в вопросе уборки снега с улиц привело к повышенному травматизму среди петербуржцев.
По данным пресс-службы Центрального района, за первые две недели декабря из-за неубранного снега во дворах и скользких из-за образовавшегося льда тротуаров травмировалось 87 человек.
По словам районных чиновников, каждому пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. Но этих несчастных случаев можно было избежать, если бы губернатор Беглов и его подчиненные более профессионально относились к выполнению своих обязанностей.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали
Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.
Спасибо за честность от всех петербуржцев: Пригожин ответил Розенбауму в Instagram
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил российского музыканта Александра Розенбаума за внимание к проблеме со снегом в Северной столице.
Экс-сотрудники "Метростроя" пожаловались Смольному на проблемы с выплатой зарплатных долгов
Сотрудники АО "Метрострой" (компания находится в состоянии банкротства) подали коллективную жалобу к администрации Беглова по поводу невыплаты заработной платы.