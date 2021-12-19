Петербуржцы массово жалуются на плохую работу коммунальных служб Смольного

Благодаря кратковременному потеплению часть снега на тротуарах и проезжей части растаяла. Однако проблема со снежными залежами на дорогах и ледяными глыбами на крышах зданий остается актуальной. Поэтому жители Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова за неспособность организовать эффективную ликвидацию последствий снегопадов.
Основной поток жалоб, публикуемых на правительственном портале "Наш Санкт-Петербург", касается сугробов. Они затрудняют передвижение пешеходов, вынуждая их обходить снежные препятствия по проезжей части. Некоторым скопившийся снег мешает попасть в парадную своего дома.
Также горожане жалуются на свисающие с крыш сосульки. По словам одного из пользователей, недавно он получил ледяной глыбой по голове, из-за чего пришлось отправиться на больничный. Аналогичным образом могли пострадать и посетители бара на улице Рубинштейна.
Жители Васильевского острова и Красногвардейского района недовольны тем, что коммунальщики складируют убранный с трасс снег на газонах, что вредит экологии.
Пару дней назад Василий Пониделко, возглавляющий комитет по благоустройству, призвал петербуржцев не ругать коммунальщиков и учесть рекордное количество выпавших осадков.
"Сегодня утром объем собранного за эту зиму снега превысил отметку в 800 тысяч кубометров и на следующей неделе дорожные предприятия Комитета по благоустройству выйдут на миллион. Для сравнения скажу, что в прошлом году такой показатель был достигнут только в конце февраля.
Сейчас основные усилия сотрудников дорожных предприятий направлены на вывоз снежных масс с улиц Петербурга на снегоприемные и снегоплавильные пункты. Это основное, учитывая, что в городе выпало почти 60 см снега с начала сезона", — написал он.
Пониделко также заверил, что коммунальщики работают на пределе возможностей. Хотя согласно данным мониторинга интерактивной карты комблага, ежедневно на улицы города выводится куда меньше единиц спецтехники, чем заявляют в Смольном.
Стоит отметить, что 19 декабря в Петербурге сыплет мокрый снег. К вечеру столбик термометра упадет до минус 3-5 градусов, что приведет к гололеду.
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