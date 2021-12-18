Ситуация на дорогах Петербурга рискует ухудшиться с грядущими морозами

Несмотря на то, что утром 18 декабря в Санкт-Петербурге продолжает сохраняться плюсовая температура, синоптики предсказывают, что уже к концу выходных столбики термометров упадут до — 7 градусов.
Из-за неспособности профильных комитетов Смольного и губернатора Александра Беглова своевременно очистить город от снега, сейчас Петербург остаётся подтопленным растаявшими осадками. Резкое похолодание грозит горожанам "ледяным пленом".
Уже сейчас горожане травмируются значительно чаще из-за необходимости передвигаться по гололёду. Ещё одной серьёзной опасностью остаются свисающие с крыш зданий сосульки. Недавно СМИ сообщили, что одна из жительниц города попала в больницу после того, как на неё упала ледяная глыба. В медучреждении состояние женщины резко ухудшилось.
Неспособность Смольного решить проблемы с уборкой снега приводит к тому, что пожилые петербуржцы вынуждены оставаться в квартирах и не выходить на скользкие улицы. Из-за систематических проблем с уборкой снега, начавшихся в конце ноября, доверие петербуржцев к городским властям тает с каждым днем.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
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