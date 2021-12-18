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Спасибо за честность от всех петербуржцев: Пригожин ответил Розенбауму в Instagram
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  • Опубликована сегодня в 0:40

Спасибо за честность от всех петербуржцев: Пригожин ответил Розенбауму в Instagram

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил российского музыканта Александра Розенбаума за внимание к проблеме со снегом в Северной столице.

Народный артист России Александр Розенбаум на своей странице в Instagram возмутился тем, в каком плачевном состоянии сейчас находится Петербург. Он назвал ситуацию беспределом.

"Мне интересно, когда, так называемое, градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом "беспределе" существовать?" — заявил он.

Известные петербуржцы в комментариях под постом выразили своё мнение. Комментарий оставил предприниматель Евгений Пригожин. Он согласился, что музыкант выразил своё личное мнение и мнение всех петербуржцев.

"Глубокоуважаемый Александр Яковлевич, спасибо за честность. От меня и, думаю, что от всех петербуржцев. С уважением, Евгений Пригожин", — написал он.

Обильные снегопады начались в Петербурге в начале декабря. Они стали причиной транспортных коллапсов и гигантских сосулек, падающих на головы пешеходов и других чрезвычайных происшествий. Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов заявляли о полной готовности к зиме, однако очистить город от осадков коммунальщики не могут по сей день.

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