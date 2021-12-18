Прошло пять месяцев, Апраксин двор всё тот же

Ещё в августе текущего года в Смольном анонсировали мастер-план реконструкции Апраксина двора. В работу по его разработке включились сразу несколько комитетов Администрации Петербурга. Однако пошёл уже пятый месяц, а план так и не был представлен горожанам.

Информация о работе по созданию мастер-плана появилась после того, как 28 июля 2021 года в баре Money Honey состоялось неординарное для города событие. Обеспокоенные состоянием "Апрашки" собственники, инвесторы и арендаторы решили получить от властей города ответ на вопрос о том, когда же торговую площадку, наконец, приведут в порядок. Нужно отметить, что этот вопрос возник не на пустом месте. На фоне цивилизованных торговых центров сегодняшний Апраксин двор смотрится, мягко говоря, несовременно. Полуразрушенные корпуса, "убитые" инженерные коммуникации, засилье криминала и пёстрый товар "а-ля Черкизон" могут нравиться, разве что, любителям пощекотать себе нервы. И это, между прочим, охраняемый объект культурного наследия! Кто бывал — тому в кошмарах будет сниться.

На встречу, предсказуемо, никто из чиновников не явился. И пресса раздула из этого скандал. Далее ситуация развивалась по годами отработанной схеме: обсуждения за закрытыми дверями, создание неповоротливой бюрократической машины, именуемой межведомственной рабочей группой, вялотекущая работа над мастер-планом и, в конечном итоге, слив всех народных чаяний в унитаз.

Даже если произойдёт новогоднее чудо, и мастер-план будет представлен, до его реализации пройдут годы, если не десятилетия. История помнит, как в 2008-м году "привести в чувства" Апраксин двор пыталась компания "Главстрой-СПб". Через несколько лет был назначен новый стратегический инвестор — ООО "Инвестиционно-строительная компания Апраксин Двор", входящая в структуры "КЦ Питер". За это время архитекторы успели разработать несколько проектов реставрации и приспособления Апраксина двора под современные нужды. "Студия 44" Никиты Явейна даже преодолела один из самых высоких барьеров на пути к реализации своей концепции — получила одобрение своей концепции Советом по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга. На этом всё и застопорилось: власти собирались внести поправки в городское законодательство, изменив Закон Санкт-Петербурга № 282-43, но так этого и не сделали.

Фото: скриншот с сайта СПб ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга"

А что в итоге? Управлявшее 119 объектами нежилого фонда "Апрашки" АО "Апраксин двор", созданное Смольным, после вмешательства Федеральной антимонопольной службы лишилось такой возможности. После, в октябре текущего года, было объявлено о ликвидации юрлица. Торговцев, арендовавших помещения у возглавляемой Сергеем Дубровским компании, попросили со Двора. Скоро Новый год, а процесс передачи в оперативное управление торговых площадей "Апрашки" АРИК (СПб ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга) до сих пор не завершён. Куда там до реконструкции.