В Ростовской области много перспектив для инвесторов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил в онлайн-режиме перед инвесторами с посланием, в котором рассказал о перспективных нишах для вложений.
В последнее время инвесторы вкладываются и в строительство жилья (в работе проекты на 150 млрд), и в промышленность, открываются большие перспективы в альтернативной энергетике. Так, в этом году были запущены 3 ветропарка, инвестиции составили 33 млрд рублей, а компания "Хевел" в сентябре установила первую солнечную электростанцию.
"Надо видеть новые тренды. Вот, например, зелёная энергетика — это тема сегодняшнего дня. Когда мы начинали проекты зелёной энергетики, многие нас останавливали, говорили: не спешите… Но жизнь показала, что мы к этому приходим. Ростовская область — диверсифицированный регион, с точки зрения энергетики: у нас есть атомная, гидроэнергетика, и теперь появилась альтернативная. Она занимает сегодня около 7% от общей мощности производимой электроэнергии", — отметил Василий Голубев.
Инвесторов привлекает и освоение новых территорий, что особенно актуально в связи с активным развитием транспортной инфраструктуры в регионе.
Для поддержки инвесторов создаётся особый микроклимат, также власти предоставляют субсидии и налоговые льготы. Не оставляют без помощи и молодых учёных, предоставляя гранты на 500 тысяч рублей, технологические стартапы получают до 25 млн рублей.
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