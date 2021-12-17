"Мегалайн" выберет лучшую международную практику для развития "Горской" с помощью архитектурного конкурса

Имя победителя назовут на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в начале июня 2022 года. На церемонию пригласили и главу государства Владимира Путина.

Компания "Мегалайн" попросила российского президента Владимира Путина поддержать мастер-план по преображению "Горской".

Эта территория числится заброшенной и с каждым днём покрывается новыми слоями мусора.

"Мегалайн" познакомил Владимира Путина с проектом на вчерашнем заседании наблюдательного и экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Представители компании сразу же раскрыли существенные преимущества проекта: за пятнадцать лет развитие "Горской" принесёт 32 млрд рублей налоговых поступлений, будет создано 15 тысяч рабочих мест.

Преображение "Горской" потребует вложения 60 миллиардов рублей. При этом государственных денег "Мегалайн" просить не станет.

Согласно мастер-плану компании, территорию "Горской" снабдят велодорожками, набережными и Музеем дамбы со смотровой площадкой. Помимо этого, будут созданы гостиницы, культурный кластер, IT-деревни и промышленно-складские объекты формата Light Industrial, которые пригодятся малому и среднему бизнесу.