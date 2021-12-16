Экс-сотрудники "Метростроя" пожаловались Смольному на проблемы с выплатой зарплатных долгов

Сотрудники АО "Метрострой" (компания находится в состоянии банкротства) подали коллективную жалобу к администрации Беглова по поводу невыплаты заработной платы.

Об этом сообщил в паблике "СПб Метрострой" один из лидеров рабочих Ринат Галиев. Он проинформировал, что жалоба подана на арбитражного управляющего.

Подписанты документа требуют немедленно рассчитаться с бывшими и нынешними работниками "Метростроя" по зарплатным долгам за три осенних месяца 2021 года и прочим выплатам. Для решения проблемы, по их мнению, должна быть создана рабочая комиссия, куда войдут представители работников АО "Метрострой", городской администрации и сотрудников прокуратуры.

В документе, адресованном в том числе и губернатору Беглову, отмечается, что у "Метростроя" была возможность погасить долги. В нём говорится и о роли администрации города, бывшей в числе акционеров "Метростроя". Город подписал соглашения о работах на сумму более 400 млн рублей. Денежные средства так и не были переведены.

Составители жалобы также напомнили о встрече, состоявшейся 6 декабря, когда комитет развития транспортной инфраструктуры обозначил три сценария закрытия долгов перед сотрудниками "Метростроя". Наиболее позитивный — аренда оборудования новой компанией "Метрострой Северной столицы" (МССС), созданной Смольным, с предоплатой. Она и должна была пойти на выплаты зарплатного долга.

В жалобе говорится, что АО "Метрострой Северная столица" уже использует оборудование прежнего "Метростроя", однако куда уходят получаемые таким образом деньги, неизвестно.

Ещё один вариант — продажа активов компании к февралю-апрелю 2022 года, чтобы направить вырученные средства на погашение долгов по зарплате. Составители жалобы считают это нереальным ввиду слишком небольшого отведенного на поиск покупателя срока.

Интересно, что часть коллектива метростроевцев считают Александра Беглова сомнительной фигурой и считают, что его упоминание в жалобе не имеет смысла. Тем не менее, вполне очевидно, что к банкротству "Метростроя" приложил руку губернатор, хотя в 2018 году обещал им обратное — работу и вовремя выплачиваемую зарплату.