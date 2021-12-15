15 декабря в Петербурге зафиксировали многочисленные гололёдные пробки

Петербургские автомобилисты вновь вынуждены были простаивать в длинных пробках утром 15 декабря. Дороги обледенели, превратившись в многокилометровые препятствия. Смольный был заранее предупреждён о сложной дорожной обстановке, однако своевременно очистить дороги и обработать их ото льда подведомственные ему коммунальные службы не смогли.

Синоптики предупреждали о гололедице ещё 14 декабря. Образованию льда поспособствовало усиление ветра, сопровождающееся температурой около ноля градусов. По заявлению Смольного, накануне на очистку города коммунальщики направили порядка тысячи единиц спецтехники. Однако, как выяснили журналисты, на улицах города работало в разы меньше машин.

Выпавший ночью мокрый снег усугубил дорожную обстановку, однако утром 15 декабря горожане также не заметили активной работы коммунальных служб, из-за чего многие попали в пробку.

Примечательно, что осенью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о полной готовности к зиме. По его словам, коммунальные службы могут оперативно вывести на уборку снега порядка 1700 машин спецтехники. Однако даже после сильных снегопадов на улицах города работало не более тысячи машин.