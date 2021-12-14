Калининский район Петербурга ожидает передел рынка социального питания

В понедельник, 13 декабря, Сергея Петриченко назначили временно исполняющим обязанности главы Калининского района. Это место стало вакантным после увольнения и последующего уголовного преследования Ивана Громова.

По предположению СМИ, вскоре Петриченко полноценно займёт должность. Журналисты считают, что это приведёт к переделу рынка социального питания в районе, годовой оборот которого превышает 1 млрд рублей.

До перестановок в администрации организацией питания в образовательных учреждениях Калининского района занимались комбинаты "Альтаир", "Альфа-Провиант" и "Серна". Компании получали госконтракты вне конкурса и ни разу не пересекались на торгах. Конкуренты перечисленных предприятий снимались председателем районной комиссии Татьяной Морозковой, которая на текущий момент уже покинула должность.

На посту первого заместителя главы Невского района Петриченко и сам принимал странные решения при распределении госконтрактов на обслуживание школ и детских садов. До середины 2020 года тендеры выигрывали комбинат "Волна" и "ТЗБ".

С апреля по июнь 2020 года конкурсной комиссией руководил замглавы администрации Невского района Алексей Фощан. Контракты для школ привычно получил комбинат "Волна", а 47 тендеров на обслуживание детсадов разделили между собой компании "ТЗБ" (37), "ТЗБ "Петроградская" (8) и "Артис-Детское питание" (2).

Все 47 тендеров признали несостоявшимися. Госкомиссия одобряла лишь одну заявку, а остальные отклонялись под различными предлогами. Компания "ТЗБ" участвовала во всех конкурсах и, предположительно, подала одинаковые документы. Однако в десяти случаях их забраковали. Контракты получили "ТЗБ "Петроградская" и "Артис" без какой-либо конкуренции.

Участники тендеров обратились в Федеральную антимонопольную службу и там указали на нарушения при оценке заявок. Однако аннулировать итоги аукционов антимонопольщики не стали. Комбинат "ТЗБ" лишился порядка 20% прибыли, но не предъявил претензии к решениям комиссии. При этом конкурс на обслуживание детсадов проходил под контролем не Фощана, а Петриченко, перешедшего сейчас работать в калининскую районную администрацию.

Примечательно, что до 2019 года компания "ТЗБ "Петроградская" находилась на грани банкротства. Однако с приходом на пост руководителя Фрунзенского района Константина Серова компания начала получать многомиллионные контракты. Расцвет компании с похожим названием "ТЗБ" также пришёлся на тот момент, когда Серов возглавлял Невский район. Сменил Серова на посту близкий соратник и родственник жены Серова Алексей Гульчук — теперь уже бывший руководитель Петриченко.

Учредителями "ТЗБ" и "ТЗБ "Петроградская" являются Вера Лобанова и Евгений Лобанов. По версии журналистов, они являются родственниками.

СМИ не исключают, что "Артис-Детское питание", "ТЗБ" и "ТЗБ "Петроградская" поделили рынок соцпитания в нескольких районах Петербурга. Комбинаты зачастую отказываются от претензий друг к другу в суде. Также вполне вероятно, что теперь данным пищекомбинатам удастся вытеснить конкурентов из Калининского района и поделить между собой контракты на поставки соцпита в местные детские образовательные учреждения — при покровительстве Петриченко.

Напомним, о случаях картельных сговоров между районными чиновниками и представителями частных комбинатов рассказывал экс-руководитель Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков. После резонансного интервью его задержали по уголовному делу и уволили. По сообщениям СМИ, за произошедшим может стоять комбинат "Фирма Флоридан", где работала невестка Александра Захватова. Последний может неофициально представлять интересы губернатора Александра Беглова, в том числе на рынке соцпита.