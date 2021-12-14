Глыба льда упала на ребёнка в Петроградском районе

В Северной столице из-за падения ледяной глыбы пострадал ещё один петербуржец. Во вторник, 14 декабря, упавшая сосулька травмировала десятилетнего ребёнка. Коммунальные службы, подконтрольные Смольному, плохо очистили или, вероятно, вообще не убрали наледь, образовавшуюся на кровле здания.

СМИ сообщают, что удар пришёлся на правое плечо мальчика. Несчастный случай произошёл на Большом проспекте Петроградской стороны у дома № 75.

"Ушиб нижней трети правого плеча, отрыв фрагмента кортикального слоя наружного мыщелка правого плеча, состояние удовлетворительное", — говорится в истории болезни ребёнка.

Ранее в городе из-за падения ледяных глыб серьёзно пострадали пожилой мужчина и молодая женщина. Петербуржцу огромная сосулька проломила голову, а девушка получила перелом основания черепа и впала в кому.

Трагические инциденты произошли на 3-й Советской улице и на набережной реки Мойки. Искалеченных петербуржцев госпитализировали в Мариинскую больницу.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к зимнему периоду. Он отмечал, что коммунальные службы справятся с ухудшением погодных условий. События последних двух недель продемонстрировали неспособность Смольного организовать своевременную и качественную уборку крыш от снега и наледи.