Глыба льда упала на ребёнка в Петроградском районе

В Северной столице из-за падения ледяной глыбы пострадал ещё один петербуржец. Во вторник, 14 декабря, упавшая сосулька травмировала десятилетнего ребёнка. Коммунальные службы, подконтрольные Смольному, плохо очистили или, вероятно, вообще не убрали наледь, образовавшуюся на кровле здания.
СМИ сообщают, что удар пришёлся на правое плечо мальчика. Несчастный случай произошёл на Большом проспекте Петроградской стороны у дома № 75.
"Ушиб нижней трети правого плеча, отрыв фрагмента кортикального слоя наружного мыщелка правого плеча, состояние удовлетворительное", — говорится в истории болезни ребёнка.
Ранее в городе из-за падения ледяных глыб серьёзно пострадали пожилой мужчина и молодая женщина. Петербуржцу огромная сосулька проломила голову, а девушка получила перелом основания черепа и впала в кому.
Трагические инциденты произошли на 3-й Советской улице и на набережной реки Мойки. Искалеченных петербуржцев госпитализировали в Мариинскую больницу.
Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к зимнему периоду. Он отмечал, что коммунальные службы справятся с ухудшением погодных условий. События последних двух недель продемонстрировали неспособность Смольного организовать своевременную и качественную уборку крыш от снега и наледи.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали
Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.
"Абрау-Дюрсо" сенсационно "подвинул" французских виноделов в мировом топе
Недавно в Великобритании состоялись конкурсные дегустации вин CSWWC.Сенсацией стала победа российского винного дома "Абрау-Дюрсо" в номинации Rising Star.
Мундеп Грудин подал иск на КИО в связи с разрушением исторических памятников в Санкт-Петербурге
Муниципальный депутат Фёдор Грудин в своём аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" поднял вопрос о проблемах сохранения исторического наследия Петербурга.