Петербургские коммунальщики уже в который раз показали неподготовленность к обильным снегопадам. Утро понедельника, 13 декабря, началось в городе с протяжённых заторов на дорогах, многочисленных ДТП. Их причиной стал неубранный снег, хотя накануне Смольный заявлял о готовности вывести на улицы дополнительную спецтехнику.
Петербург вновь во власти циклона: синоптики сообщили, что 13 декабря в городе будет дождь со снегом.
В понедельник утром заторы на дорогах достигли отметки в 8 "красных" баллов по шкале "Яндекса", хотя обычное для городских дорог по утрам значение — 5 баллов. Сервис "Яндекс. Карты" указывал на пробки на кольцевой автодороге, городских окраинах, набережных и в центральных районах. На большой части КАД автомобили вынуждены передвигаться с пониженной скоростью.
Хотя комблаг накануне снегопада пообещал вывести на улицы дополнительную спецтехнику, нынешняя ситуация стала повторением предыдущей истории с ликвидацией снегопадов, начавшихся 29 ноября. Это подтверждение некомпетентности чиновников Смольного.
Как отмечали в прессе, вечером 12 декабря дороги и дворы города на Неве расчищали более 900 дворников, а также тысяча единиц снегоуборочных машин. Но, судя по текущей ситуации, это не соответствует действительности, а администрация Александра Беглова по-прежнему не способна организовать уборку и вывоз снега.
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