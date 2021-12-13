Петербургские власти занялись уборкой снега лишь после потепления

В воскресенье, 12 декабря, со дворов в центре Санкт-Петербурга коммунальными службами было вывезено 740 кубометров снега. СМИ обращают внимание на участившиеся жалобы горожан на лёд и запоздалую реакцию городских властей. Уборка наледи началась лишь с приближением оттепели. В пресс-службе Центрального района заявили, что дворники посыпают обледеневшие участки дороги пескосоляной смесью.

Уже во вторник синоптики обещают потепление до +1 С°, чего, предположительно, ждали в Смольном. Между тем, петербуржцы сообщали об отсутствии уборочной техники на улицах. Вопрос также поднимал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

"По крайней мере в нашем дворе, это я точно могу сказать, так как периодически выглядывал из окна, никакой уборки не наблюдалось", — заявил парламентарий.

Некачественная уборка улиц привела к многобалльным пробкам, увеличению числа ДТП и повышению уровня травматизма среди населения Северной столицы. Горожане неоднократно критиковали Беглова за плохую организацию снегоуборочных работ. Ведь губернатор убеждал всех ещё в середине осени, что ситуация под контролем, и в городском автопарке имеется более 1,7 тысяч единиц спецтехники. Однако, когда на город просыпались экстремальные снегопады, коммунальные службы всё равно не справились с их последствиями.

Теперь слежавшиеся сугробы растают и превратятся в реки. Смольный под руководством Беглова теперь планирует внедрить систему контроля за выполнением работ по уборке снега и льда. Реализовать идею решили непосредственно перед наступлением оттепели.