Петербургские власти занялись уборкой снега лишь после потепления

В воскресенье, 12 декабря, со дворов в центре Санкт-Петербурга коммунальными службами было вывезено 740 кубометров снега. СМИ обращают внимание на участившиеся жалобы горожан на лёд и запоздалую реакцию городских властей. Уборка наледи началась лишь с приближением оттепели. В пресс-службе Центрального района заявили, что дворники посыпают обледеневшие участки дороги пескосоляной смесью.
Уже во вторник синоптики обещают потепление до +1 С°, чего, предположительно, ждали в Смольном. Между тем, петербуржцы сообщали об отсутствии уборочной техники на улицах. Вопрос также поднимал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.
"По крайней мере в нашем дворе, это я точно могу сказать, так как периодически выглядывал из окна, никакой уборки не наблюдалось", — заявил парламентарий.
Некачественная уборка улиц привела к многобалльным пробкам, увеличению числа ДТП и повышению уровня травматизма среди населения Северной столицы. Горожане неоднократно критиковали Беглова за плохую организацию снегоуборочных работ. Ведь губернатор убеждал всех ещё в середине осени, что ситуация под контролем, и в городском автопарке имеется более 1,7 тысяч единиц спецтехники. Однако, когда на город просыпались экстремальные снегопады, коммунальные службы всё равно не справились с их последствиями.
Теперь слежавшиеся сугробы растают и превратятся в реки. Смольный под руководством Беглова теперь планирует внедрить систему контроля за выполнением работ по уборке снега и льда. Реализовать идею решили непосредственно перед наступлением оттепели.
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