Из аэропорта Сочи на курорт "Роза Хутор" можно будет добраться на вертолёте

С 25 декабря Вертолетный центр "Роза Хутор" и Международный аэропорт Сочи предложат гостям трансфер по новому маршруту.

Пассажиры, гости курорта "Роза Хутор" после регистрации и досмотра через линию Fast Track доставляются к вертолёту. Маршруты будет обслуживать вертолет AS350 В3 от Eurocopter Group вместимостью до пяти пассажиров. Время полёта составляет 15 минут. По прибытии на курорт гостям предоставляется трансфер до гостиницы. Бронирование полетов осуществляется на сайте курорта "Роза Хутор", а онлайн-покупка билета доступна на сайте оператора перевозки. Также гостям предлагается услуга "VIP-гость Роза Хутор". Встреча пассажира у самолёта будет осуществляться через VIP терминал аэропорта. При выборе вертолётного трансфера пассажирам предложат премиальные продукты аэропорта Сочи.

"Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции — подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой "Розы Хутор" с высоты птичьего полёта. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании "Аэродинамика" за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована", — отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный

Новый маршрут дополнит уже традиционные и прекрасно зарекомендовавшие себя воздушные экскурсии. Сегодня вертолётный центр предлагает ещё два полета: "Панорамный" 20‑минутный пролёт над площадками олимпийских объектов и "Обзорный" продолжительностью 40 минут, который включает пролет до Чёрного моря.

Кроме того, вертолётный центр "Роза Хутор" может предложить гостям перелёты между курортом и пунктами Краснодарского края, Республик Адыгея и Кабардино-Балкарии. Гостям предоставляет возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.