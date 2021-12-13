В Красносельском районе Петербурга прорвало теплосеть

После наступления холодов аварии на теплотрассах в Петербурге стали системной проблемой. Как сообщают подписчики паблика "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", утром 13 декабря у дома № 15 на улице Маршала Захарова в Красносельском районе произошёл очередной прорыв труб. Это уже пятая коммунальная авария в данном районе за последнее время.
"Всё в паре, горячая вода течёт по дорожкам уже вдоль всего дома. Службы приехали за пару минут. Но ситуация только хуже", — пишут в соцсети очевидцы события.
На представленных в паблике фотоснимках хорошо видно, что улица затянута клубами пара от растекающейся горячей воды. Подобные аварии доставляют большие проблемы горожанам, которые вынуждены сидеть в своих квартирах без горячей воды и отопления, а также автомобилистам.
По мнению петербуржцев, ответственность за то, что коммунальные аварии стали уже системной проблемой Петербурга, лежит на чиновниках Смольного и лично на губернаторе Александре Беглове.
Осенью градоначальник Александр Беглов заявлял о полной готовности Северной столицы к зиме и отопительному сезону. Но реальное положение дел опровергло его слова.
Петербургские СМИ сообщают, что с начала отопительного сезона в городе зафиксировано более пятидесяти прорывов на трубопроводах. Наиболее крупная авария произошла на Левашовском шоссе, где трубы не меняли с 1967 года. Тогда без тепла и горячего водоснабжения осталось более 50 тыс. жителей Курортного района.
Данный случай демонстрирует, что Смольный абсолютно не уделяет внимания замене трубопроводов теплосети, большая часть которых в городе давно выработала свой эксплуатационный ресурс.
Частые аварии на теплотрассах привлекли внимание правоохранительных органов. Силовики намерены инициировать проверки деятельности чиновников Смольного, которые отвечали за ремонтные работы на трубопроводах.
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