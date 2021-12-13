Мундеп Грудин подал иск на КИО в связи с разрушением исторических памятников в Санкт-Петербурге

Муниципальный депутат Фёдор Грудин в своём аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" поднял вопрос о проблемах сохранения исторического наследия Петербурга.

По словам парламентария, в настоящее время в Петербурге создалась критическая ситуация с архитектурными памятниками, состояние которых вызывает тревогу у общественности.

Грудин, в частности, рассказал, что из-за равнодушного отношения чиновников Смольного и ответственных ведомств к историческому наследию в отношении Комитета имущественных отношений (КИО) и агентства по развитию имущественного комплекса подан судебный иск.

"В Северной Столице, по данным Смольного, расположены 4213 объектов культурного наследия федерального значения, что составляет почти 10 % всех памятников, охраняемых государством на территории России", — написал парламентарий.

В Петербурге порядка 80 объектов или разрушаются, или уже полностью разрушены, например, Пробирная палата на Казанской улице, отметил депутат.

Грудин убеждён, что к историческому наследию одного из самых популярных у туристов всего мира городов, нужно относиться с должным вниманием и серьёзностью. Решение проблемы разрушения памятников "нельзя заметать под ковёр или избегать".