Жалобы Петербуржцев на "сосули-убийцы" до сих пор остались без ответа

Власти Петербурга на протяжении нескольких дней продолжают игнорировать жалобы горожан на гигантские сосульки, которые опасно свисают с крыш. Проблема возникла еще в начале недели и до сих пор остается нерешенной.

Все это время жители Северной столицы публикуют в сетях кадры, которые наглядно показывают то, что коммунальные службы пустили ситуацию с огромными ледяными глыбами на самотек. "Сосульки-убийцы" замечали на крышах и водосточных трубах практически во всех районах города.

В связи с этим, активисты вышли на улицы и стали раздавать гражданам защитные каски, а также обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации из-за того, что передвигаться по городу на Неве с каждым днем становится все опаснее.