Петербургский бизнес-омбудсмен пытается защитить общепит от последствий антиковидных мер Смольного

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов обратился к бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову с просьбой посодействовать отмене чрезмерных антиковидных ограничений. По мнению Абросимова, излишние меры ставят часть заведений на грань банкротства и дискредитируют правительственную кампанию по вакцинации населения.
В письме, отправленном Борису Титову 10 декабря, Абросимов обратил внимание на то, что с 27 декабря в заведениях общепита и торгово-развлекательных центрах Петербурга начнёт действовать система QR-кодов. А значит, нет никакой необходимости в запрете кафе, ресторанам и кинотеатрам на обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00.
Абросимов уверен, что данный запрет не только уменьшает налоговые поступления в бюджеты всех уровней, но и подрывает доверие к органам государственной власти.
Отметим, что обеспокоенность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге дальнейшим ухудшением экономической ситуации вполне обоснована. СМИ отмечали, что антиковидные меры при отсутствии поддержки со стороны городского правительства привели к закрытию и ликвидации ряда предприятий малого и среднего бизнеса.
Предприниматели не раз указывали на резкое падение доходов после ограничений, введённых Смольным. Они также отмечали, что из-за жестких условий воспользоваться пакетом помощи могут только 20% представителей бизнеса.
Бизнес-сообщество надеялось, что положение исправит так называемый "четвертый пакет" помощи. В ответе губернатора Беглова на запрос депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Бориса Вишневского говорится, что новый план поддержки малому и среднему бизнесу находится в стадии согласования в исполнительных органах государственной власти. Однако остается неясным, как долго будет длиться процесс согласования.
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