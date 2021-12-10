Некачественная уборка снега стала основной причиной большого количества ДТП в Петербурге

Чиновники Смольного и подведомственный им Комитет по благоустройству до сих пор не могут наладить качественную уборку снега в Петербурге. Обледенелые и заснеженные дороги каждый день приводят к множеству аварий и многочасовым пробкам.
Петербуржцы ежедневно делятся в Сетях кадрами дорожно-транспортных происшествий в разных районах города. На опубликованных ими снимках помимо самих аварий видна и некачественная работа коммунальщиков — нерасчищенные дороги и огромные сугробы, которые, в большинстве случаев, провоцируют ДТП.
Минувшие сутки также не были исключением. Утром 9 декабря на проспекте Художников в Выборгском районе две машины столкнулись прямо на пешеходном переходе. В Калининском районе на Кондратьевском проспекте автомобиль Kia занесло на обледенелой дороге и он врезался в Renault Sandero, который из-за неубранного вдоль дорожного полотна снега был припаркован чуть ли не во втором ряду.
Днём на проспекте Непокорённых машина сервиса такси Uber врезалась в попутно двигавшийся Citroen. Судя по снимкам очевидцев, свою роль в этом ДТП сыграла покрытая наледью дорога. Некачественная уборка снега отмечается также в Приморском районе Петербурга. Вчера днём недалеко от пересечения Коломяжского и Богатырского проспектов произошли сразу две аварии, которые привели к большим пробкам.
Дорожная ситуация в городе не улучшилась и к вечеру. На перекрестке улицы Дегтярной и 4-ой Советской дорогу не поделили автомобили BMW и Mercedes-Benz. ДТП также затруднило движение транспорта в этой части города. На опубликованных в Сети фотографиях, как и в предыдущих случаях, видны огромные сугробы и заснеженное дорожное покрытие.
Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о полной готовности коммунальных служб к зимнему сезону. Однако пришедшие в город циклоны "Бенедикт" и "Даниэль" показали обратную ситуацию. Количество снегоуборочной техники, которая расчищала город от последствий снегопада, оказалось явно не достаточно, так же как и рабочей силы. В городе уже вторую неделю фиксируется большое количество ДТП, которые провоцируют затяжные пробки.
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