Протесты американских студентов в Колумбийском университете операции Израиля в секторе Газа и его поддержке со стороны США напоминают выступления учащихся в эпоху войны во Вьетнаме, информирует газета New York Times.
Основываясь на материалах издания, подчеркивается, что спустя полный цикл 56 лет после событий 1968 года, когда полиция Нью-Йорка жестоко разогнала студентов, которые заняли Колумбийский университет, сотни полицейских вошли в кампус на Манхэттене в ночь на среду, вмешиваясь в другой антивоенный протест.
Некогда студенты выступали против войны во Вьетнаме, а теперь они протестуют против действий Израиля в секторе Газа.
Согласно отчету New York Times, между тогдашними протестами 1968 года и текущими событиями существуют отчетливые сходства: студенты вновь парализовали активность учебного заведения, вынуждая руководство обратиться за помощью к полиции.
Кроме того, они забаррикадировались в том же здании, что и во время демонстраций против войны во Вьетнаме, а также озвучили название занимаемой территории университета как "лагерь солидарности с Газой и освобожденной зоной", прямо цитируя протесты 1968 года. Руководитель учебного заведения Минуш Шафик в заявлении, опубликованном на официальном сайте университета, отметила, что управляющие органы учебного заведения были вынуждены прибегнуть к помощи правоохранительных органов для освобождения территории университета от протестующих.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал информацию о том, что полиция Нью-Йорка разместила блокпосты в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. СМИ сообщали, что полиция проникла на территорию университета и задержала около 100 человек. Кампусы престижных американских университетов в последние дни стали центром возмущения в связи с израильской операцией в секторе Газа, которая приносит многочисленные мирные жертвы и которую США поддерживает в качестве своего ключевого ближневосточного союзника. Протесты усилились после одобрения нового пакета помощи Израилю со стороны США.
Фото: commons.wikimedia.org/John Hill (Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Machenike презентовала новый мини-ПК Mini GTX с мощным процессором
Machenike представила новый мини-ПК Mini GTX, оснащённый мощным процессором AMD Ryzen 9 и большим объёмом оперативной памяти, подходящий для современных игр.
В Германии подожгли домик главы оборонного концера из-за поставок оружия Украине
Немецкие левые радикалы приняли на себя ответственность за поджог летнего коттеджа на участке главы военной компании Rheinmetall Армина Паппергера, объяснив свой поступок тем, что компания разбогатела за счет поставок оружия в Украину, передает издание Bild.
Ученые выяснили, что интервальное голодание может привести к диабету
Исследование учёных из университета имени Помпеу Фабры в Испании, опубликованное в Journal of Epidemiology, выявило, что пропуск завтрака в рамках интервального голодания может повышать риск развития сахарного диабета второго типа.
РИА Новости: дочь Андрея Тропилло подтвердила информацию о смерти продюсера
Известно о кончине Андрея Тропилло, музыкального продюсера и звукорежиссера, который работал над треками таких советских рок-коллективов, как "Аквариум", "Кино", "Машина Времени", эту информацию распространила РИА Новости, ссылаясь на его дочь Полину Тропилло.