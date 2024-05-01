Протесты американских студентов в Колумбийском университете операции Израиля в секторе Газа и его поддержке со стороны США напоминают выступления учащихся в эпоху войны во Вьетнаме, информирует газета New York Times.

Основываясь на материалах издания, подчеркивается, что спустя полный цикл 56 лет после событий 1968 года, когда полиция Нью-Йорка жестоко разогнала студентов, которые заняли Колумбийский университет, сотни полицейских вошли в кампус на Манхэттене в ночь на среду, вмешиваясь в другой антивоенный протест.

Некогда студенты выступали против войны во Вьетнаме, а теперь они протестуют против действий Израиля в секторе Газа.

Согласно отчету New York Times, между тогдашними протестами 1968 года и текущими событиями существуют отчетливые сходства: студенты вновь парализовали активность учебного заведения, вынуждая руководство обратиться за помощью к полиции.

Кроме того, они забаррикадировались в том же здании, что и во время демонстраций против войны во Вьетнаме, а также озвучили название занимаемой территории университета как "лагерь солидарности с Газой и освобожденной зоной", прямо цитируя протесты 1968 года. Руководитель учебного заведения Минуш Шафик в заявлении, опубликованном на официальном сайте университета, отметила, что управляющие органы учебного заведения были вынуждены прибегнуть к помощи правоохранительных органов для освобождения территории университета от протестующих.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал информацию о том, что полиция Нью-Йорка разместила блокпосты в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. СМИ сообщали, что полиция проникла на территорию университета и задержала около 100 человек. Кампусы престижных американских университетов в последние дни стали центром возмущения в связи с израильской операцией в секторе Газа, которая приносит многочисленные мирные жертвы и которую США поддерживает в качестве своего ключевого ближневосточного союзника. Протесты усилились после одобрения нового пакета помощи Израилю со стороны США.

Фото: commons.wikimedia.org/John Hill (Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)