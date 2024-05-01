Machenike представила новый мини-ПК Mini GTX, оснащённый мощным процессором AMD Ryzen 9 и большим объёмом оперативной памяти, подходящий для современных игр.
В модельном ряду представлены версии с процессорами Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 7940HS, с максимальной оперативной памятью до 32 ГБ DDR5-5600 и твердотельным накопителем NVMe на 1 ТБ. Mini GTX также имеет развитую систему охлаждения с двумя вентиляторами и широкий набор интерфейсов, включая Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, множество портов для подключения. Устройство компактно, с возможностью крепления VESA, работает на Windows 11 и доступно в четырёх конфигурациях с ценами от $400 до $496 в Китае, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Hannes Grobe (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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