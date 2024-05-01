Исследование учёных из университета имени Помпеу Фабры в Испании, опубликованное в Journal of Epidemiology, выявило, что пропуск завтрака в рамках интервального голодания может повышать риск развития сахарного диабета второго типа.
В исследовании приняли участие более 100 тысяч взрослых, 79% из которых были женщинами. После семилетнего периода наблюдения установлено, что риск развития диабета на 59% выше у тех, кто завтракает позже девяти часов утра. Считается, что такой режим питания может привести к метаболическим изменениям, способствующим развитию диабета, сообщает Газета.Ру.
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