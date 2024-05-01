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Стало известно, что в России можно приобрести почти новый Opel по цене Lada Granta
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:13

Стало известно, что в России можно приобрести почти новый Opel по цене Lada Granta

В Санкт-Петербурге продается почти новый Opel Corsa по цене базовой Lada Granta. Этот автомобиль был куплен в 2005 году и использовался в основном для поездок на дачу в теплые месяцы, а с 2019 года стоял без использования. Недавно были заменены все жидкости, масла и фильтры, установлены новые шины. Пробег составляет всего 13,3 тысячи километров, состояние авто оценивается как исключительное.

Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений и другими опциями. В течение двух недель цена снизилась с 830 до 770 тысяч рублей. Продавец готов к любым проверкам за счет покупателя и предупреждает о скором окончании акционной цены, сообщает Motor.

Фото: commons.wikimedia.org/Yorii01 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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