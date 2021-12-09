"Кучи Беглова" превратят Петербург сначала в Венецию, а потом в огромный каток

Жители Петербурга критикуют хаотичную уборку снега. В некоторых районах тротуары и проезжие части так и не почистили полностью. Поэтому во многих дворах всё ещё лежат знаменитые "кучи Беглова". И уже на крышах стали появляться огромные сосульки, а пешеходные зоны превратились в катки.

При этом синоптики предупреждают о резком потеплении — всего через пару дней температура станет плюсовой. А значит город ждёт новый коллапс. Ведь, если комитет благоустройства не успеет вывезти все снежные "кучи Беглова", то город сначала поплывёт, а после следом пришедшего похолодания, покатится в прямом смысле этого слова.

Усложняют жизнь петербуржцев и сосульки. На портал "Мой Санкт-Петербург" в период со 2 по 8 декабря поступило около 150 жалоб, что ограждения выставлены, но избавляться от сосулек коммунальщики не спешат, словно, забыли трагедию 2019 года, когда сорвавшаяся с крыши глыба льда одного студента убила, а второго покалечила. Стоит учесть, что даже небольшие оттепели с последующими морозами усугубят "ледяную проблему" на крышах домов.

По оценкам горожан, Смольный провалил кампанию по уборке улиц. И Петербург несколько дней был скован десятибалльными пробками из-за неубранного снега и наледи на дорогах. Не могли безопасно передвигаться и пешеходы — дворы не чищены, тротуары завалены снежными кучами. Из-за катастрофической нехватки снегоуборочной техники и дворников статистика травм и аварий в неделю "снежного апокалипсиса" в северной столице резко выросла. А петербуржцы обвинили губернатора Беглова в неспособности оперативно решать проблемы города.