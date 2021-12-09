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Политик Амосов раскритиковал спикера ЗакСа Бельского из-за ситуации со снегом в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 14:12

Политик Амосов раскритиковал спикера ЗакСа Бельского из-за ситуации со снегом в Петербурге

Слова спикера ЗакСа Александра Бельского об отсутствии необходимости закупать снегоуборочную технику раскритиковал бывший кандидат на должность губернатора Петербурга Михаил Амосов.

По мнению политика, в городе всего тысяча машин вместо положенных четырёх тысяч, и он не согласен со словами Бельского, что расширять парк снегоуборочных машин бессмысленно. Амосов сравнил количество снегоуборочной техники на улицах Москвы и Петербурга, отметив, что в пропорциональном соотношении Северная Столица уступает Москве.

"Поэтому я думаю, что того рубежа, когда закупка техники становиться уже неразумным, мы этого ещё не достигли. Кроме того, ведь можно купить такую технику, которую можно использовать и зимой, и летом. Тем более, что такая техника сейчас есть, разные технические решения давно существуют. И в эту сторону необходимо двигаться", — заявил Амосов.

Ранее спикер петербургского парламента Александр Бельский согласился с мнением, что в городе сложная ситуация со снегом. Однако, по его мнению, трудности возникли из-за единовременного выпадения большого количества осадков, а не из-за нехватки специальной техники. Бельский утверждает, что если город закупит необходимое количество машин, то в остальное время она будет попросту простаивать в парке.

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